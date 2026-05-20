Fête de la musique Catus
Fête de la musique Catus samedi 20 juin 2026.
Catus
Fête de la musique
Catus Lot
Tarif : 20 – 20 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la musique organisée par les sapeurs pompiers de Catus.
Fête de la musique organisée par les sapeurs pompiers de Catus.
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Catus 46150 Lot Occitanie +33 6 76 27 95 73
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English :
Music festival organized by the Catus firefighters.
L’événement Fête de la musique Catus a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Cahors Vallée du Lot
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