Catus

Fête de la musique

Catus Lot

Tarif : 20 – 20 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la musique organisée par les sapeurs pompiers de Catus.

Fête de la musique organisée par les sapeurs pompiers de Catus.

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Catus 46150 Lot Occitanie +33 6 76 27 95 73

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English :

Music festival organized by the Catus firefighters.

L’événement Fête de la musique Catus a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Cahors Vallée du Lot