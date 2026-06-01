Salon du livre Catus
Salon du livre Catus dimanche 28 juin 2026.
Catus
Salon du livre
5018A Rue du Chateau Catus Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 10:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
La Maison des Associations propose la 6e édition du Salon du Livre
La Maison des Associations propose la 6e édition du Salon du Livre. Une journée dédiée à la rencontre avec des auteurs, dédicaces et animations littéraires.
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5018A Rue du Chateau Catus 46150 Lot Occitanie +33 5 65 22 70 31
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English :
The Maison des Associations presents the 6th edition of the Salon du Livre
L’événement Salon du livre Catus a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Cahors Vallée du Lot
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