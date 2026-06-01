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Salon du livre Catus

Salon du livre Catus

Salon du livre Catus dimanche 28 juin 2026.

Adresse : 5018A Rue du Chateau

Ville : 46150 Catus

Département : Lot

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Catus

Salon du livre

5018A Rue du Chateau Catus Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 10:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :
2026-06-28

La Maison des Associations propose la 6e édition du Salon du Livre

La Maison des Associations propose la 6e édition du Salon du Livre. Une journée dédiée à la rencontre avec des auteurs, dédicaces et animations littéraires.

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5018A Rue du Chateau Catus 46150 Lot Occitanie +33 5 65 22 70 31 

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English :

The Maison des Associations presents the 6th edition of the Salon du Livre

L’événement Salon du livre Catus a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Cahors Vallée du Lot

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