Catus

Concert Lumières médiévales

Catus Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 17:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Concert à l'église Saint-Astier de Catus proposé par l'Académie Musicale de Gourdon

Concert à l'église Saint-Astier de Catus proposé par l'Académie Musicale de Gourdon

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Catus 46150 Lot Occitanie +33 5 65 41 61 42

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English :

Concert at l'église Saint-Astier de Catus proposed by l'Académie Musicale de Gourdon

L’événement Concert Lumières médiévales Catus a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot