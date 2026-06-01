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Concert Lumières médiévales Catus

Concert Lumières médiévales Catus

Concert Lumières médiévales Catus dimanche 14 juin 2026.

Ville : 46150 Catus

Département : Lot

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : Gratuit

Catus

Concert Lumières médiévales

Catus Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 17:00:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Concert à l'église Saint-Astier de Catus proposé par l'Académie Musicale de Gourdon 

Concert à l'église Saint-Astier de Catus proposé par l'Académie Musicale de Gourdon 

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Catus 46150 Lot Occitanie +33 5 65 41 61 42 

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English :

Concert at l'église Saint-Astier de Catus proposed by l'Académie Musicale de Gourdon

L’événement Concert Lumières médiévales Catus a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot

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