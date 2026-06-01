Concert Lumières médiévales Catus
Concert Lumières médiévales Catus dimanche 14 juin 2026.
Catus
Concert Lumières médiévales
Catus Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 17:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Concert à l'église Saint-Astier de Catus proposé par l'Académie Musicale de Gourdon
Concert à l'église Saint-Astier de Catus proposé par l'Académie Musicale de Gourdon
.
Catus 46150 Lot Occitanie +33 5 65 41 61 42
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Concert at l'église Saint-Astier de Catus proposed by l'Académie Musicale de Gourdon
L’événement Concert Lumières médiévales Catus a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot
À voir aussi à Catus (Lot)
- Bougez pour la nature Catus 6 juin 2026
- Bal traditionnel Catus 14 juin 2026
- Fête de la musique Catus 20 juin 2026
- Salon du livre Catus 28 juin 2026