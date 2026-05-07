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Fête de la musique Puy Mirat Chameyrat

Fête de la musique Puy Mirat Chameyrat

Fête de la musique Puy Mirat Chameyrat samedi 20 juin 2026.

Lieu : Puy Mirat

Adresse : Chemin du Puy de Mirat

Ville : 19330 Chameyrat

Département : Corrèze

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Chameyrat

Fête de la musique

Puy Mirat Chemin du Puy de Mirat Chameyrat Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

CHAMEYRAT FÊTE LA MUSIQUE !   .

Puy Mirat Chemin du Puy de Mirat Chameyrat 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 21 46  ebrindel.mariedechameyrat@gmail.com

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Chameyrat a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze

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