Fête de la musique Cherré-Au
Fête de la musique Cherré-Au samedi 20 juin 2026.
Cherré-Au
Fête de la musique
Salle Beauregard Cherré-Au Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:30:00
fin : 2026-06-20 22:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Concert gratuit en extérieur .
Salle Beauregard Cherré-Au 72400 Sarthe Pays de la Loire mairie@cherre-au72.com
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English :
L’événement Fête de la musique Cherré-Au a été mis à jour le 2026-06-05 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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