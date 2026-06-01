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Fête de la musique Cherré-Au

Fête de la musique Cherré-Au samedi 20 juin 2026.

Adresse : Salle Beauregard

Ville : 72400 Cherré-Au

Département : Sarthe

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Cherré-Au

Fête de la musique

Salle Beauregard Cherré-Au Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:30:00
fin : 2026-06-20 22:30:00

Date(s) :
2026-06-20

Concert gratuit en extérieur   .

Salle Beauregard Cherré-Au 72400 Sarthe Pays de la Loire   mairie@cherre-au72.com

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English :

L’événement Fête de la musique Cherré-Au a été mis à jour le 2026-06-05 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

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