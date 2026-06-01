Écrouves

Fête de la musique Chez Nadou

156 Rue de l’hôtel de ville Écrouves Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 16:30:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

La Fête de la Musique arrive Chez Nadou !

Préparez-vous pour une soirée pleine de vibes, de danse et de bonheur. Que vous veniez entre amis, en famille ou entre voisins, tout est réuni pour passer une superbe soirée !

On vous attend nombreux pour faire vibrer la place ensemble Nadou, le 21 juin à partir de 16h30.Tout public

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156 Rue de l’hôtel de ville Écrouves 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 64 31 96

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English :

Fête de la Musique is coming to Chez Nadou!

Get ready for an evening full of vibes, dancing and happiness. Whether you’re coming with friends, family or neighbors, we’ve got everything you need for a great evening!

We look forward to seeing you there to rock the Place Nadou together, on June 21 from 4.30pm.

L’événement Fête de la musique Chez Nadou Écrouves a été mis à jour le 2026-06-09 par MT TERRES TOULOISES