Colmar

Fête de la musique

Centre ville Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21 23:30:00

Date(s) :

2026-06-21

Nombreux groupes à partir de 18h dans la vieille ville.

Rendez-vous dans le centre ville de Colmar pour la traditionnelle fête de la musique à partir de fin d’après-midi et en soirée.

Programme complet sur site internet de la Ville de Colmar 0 .

Centre ville Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 68

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English :

Numerous groups from 6pm in the old town.

L’événement Fête de la musique Colmar a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme de Colmar