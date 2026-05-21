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Fête de la musique Colmar

Fête de la musique Colmar dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Centre ville

Ville : 68000 Colmar

Département : Haut-Rhin

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0

Colmar

Fête de la musique

Centre ville Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21 23:30:00

Date(s) :
2026-06-21

Nombreux groupes à partir de 18h dans la vieille ville.
Rendez-vous dans le centre ville de Colmar pour la traditionnelle fête de la musique à partir de fin d’après-midi et en soirée.
Programme complet sur site internet de la Ville de Colmar 0  .

Centre ville Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 68 

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English :

Numerous groups from 6pm in the old town.

L’événement Fête de la musique Colmar a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme de Colmar

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