Fête de la musique concert avec Marine ROY Hôtel Mercure Granville Le Grand Large Granville samedi 20 juin 2026.

Granville

Fête de la musique concert avec Marine ROY

Hôtel Mercure Granville Le Grand Large 5 Rue de la Falaise Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:30:00

fin : 2026-06-20 22:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Une soirée musicale avec Marine Roy .

Le samedi 20 juin, laissez-vous porter par la voix de Marine Roy lors d’un concert live dans un cadre exceptionnel face à la mer.

À partir de 20h, profitez de l’accueil dans la véranda du Mercure Granville, avec boissons et petite restauration sur place, avant le début du concert à 20h30.

Avec son univers musical varié et sa voix pleine de sensibilité, Marine revisite de belles chansons qui ont marqué plusieurs générations, tout en partageant également quelques compositions originales, pleines de fraîcheur et de personnalité. Une belle occasion de découvrir son propre univers artistique au fil d’un concert authentique, convivial et riche en émotions.

Entrée gratuite Ouvert à tous.

Boissons et petite restauration sur place.

Un mal pour un bien Marine ROY https://www.youtube.com/watch?v=_M46CbWkZw8

Que vous soyez amateur de musique live, curieux de découvrir de nouveaux talents ou simplement à la recherche d’une belle soirée face à la mer, venez partager ce moment avec nous. .

Hôtel Mercure Granville Le Grand Large 5 Rue de la Falaise Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 19 19 h6644@accor.com

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L’événement Fête de la musique concert avec Marine ROY Granville a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Granville Terre et Mer