Fête de la musique concert LUTZ ETERNA Rue François Bougouin Le Pouliguen
Fête de la musique concert LUTZ ETERNA Rue François Bougouin Le Pouliguen vendredi 19 juin 2026.
Le Pouliguen
Fête de la musique concert LUTZ ETERNA
Rue François Bougouin Chapelle Saint Julien Sainte Anne Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Venez assister au concert de Lutz ETERNA et laissez-vous porter en écoutant des musiques du monde. .
Rue François Bougouin Chapelle Saint Julien Sainte Anne Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 08 08 accueil@mairie-lepouliguen.fr
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L’événement Fête de la musique concert LUTZ ETERNA Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44
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