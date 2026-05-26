Fête de la musique concert SPARK Le Pouliguen
Fête de la musique concert SPARK Le Pouliguen samedi 20 juin 2026.
Le Pouliguen
Fête de la musique concert SPARK
Quai Jules Sandeau Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Venez assister au concert de SPARK et laissez-vous porter en écoutant du groove. .
Quai Jules Sandeau Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 08 08 accueil@mairie-lepouliguen.fr
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English :
L’événement Fête de la musique concert SPARK Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44
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