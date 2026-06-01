Fête de la musique : concert SPARK, Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen, Le pouliguen

Fête de la musique : concert SPARK Samedi 20 juin, 20h30 Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen Loire-Atlantique

Entrée: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T20:30:00+02:00 – 2026-06-21T06:30:00+02:00

Fin : 2026-06-20T20:30:00+02:00 – 2026-06-21T06:30:00+02:00

Venez assister au concert de SPARK et laissez-vous porter en écoutant du groove.

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Venez assister au concert de SPARK et laissez-vous porter en écoutant du groove. CULTURE FETEFOIRE