Fête de la Musique Théâtre de verdure Connerré
Fête de la Musique Théâtre de verdure Connerré samedi 20 juin 2026.
Connerré
Fête de la Musique
Théâtre de verdure La Passerelle Connerré Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Concerts de Benoit Caillon Jazz Mood & de l’harmonie de Conneré
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Théâtre de verdure La Passerelle Connerré 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 60 25 66 82
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English :
Concerts by Benoit Caillon Jazz Mood & l’harmonie de Conneré
L’événement Fête de la Musique Connerré a été mis à jour le 2026-06-05 par CDT72