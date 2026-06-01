Fête de la Musique Théâtre de verdure Connerré

Connerré

Fête de la Musique

Théâtre de verdure La Passerelle Connerré Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Concerts de Benoit Caillon Jazz Mood & de l’harmonie de Conneré

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Théâtre de verdure La Passerelle Connerré 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 60 25 66 82

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English :

Concerts by Benoit Caillon Jazz Mood & l’harmonie de Conneré

L’événement Fête de la Musique Connerré a été mis à jour le 2026-06-05 par CDT72