Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de la Musique Théâtre de verdure Connerré

Fête de la Musique Théâtre de verdure Connerré samedi 20 juin 2026.

Lieu : Théâtre de verdure

Adresse : La Passerelle

Ville : 72160 Connerré

Département : Sarthe

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Connerré

Fête de la Musique

Théâtre de verdure La Passerelle Connerré Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Concerts de Benoit Caillon Jazz Mood & de l’harmonie de Conneré
  .

Théâtre de verdure La Passerelle Connerré 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 60 25 66 82 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concerts by Benoit Caillon Jazz Mood & l’harmonie de Conneré

L’événement Fête de la Musique Connerré a été mis à jour le 2026-06-05 par CDT72

À voir aussi à Connerré (Sarthe)