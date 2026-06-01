Fête de la musique Cossé-le-Vivien Cossé-le-Vivien
Fête de la musique Cossé-le-Vivien Cossé-le-Vivien vendredi 19 juin 2026.
Cossé-le-Vivien
Fête de la musique Cossé-le-Vivien
Bourg Cossé-le-Vivien Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Fête de la Musique à Cossé-le-Vivien !
La fête de la musique aura lieu le vendredi 19 juin, à partir de 19h, dans le bourg de Cossé-le-Vivien !
Toujours en partenariat avec les commerçants de la commune et avec de nombreux artistes présents !
Plus d’informations à venir… .
Bourg Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 98 80 24
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English :
Fête de la Musique at Cossé-le-Vivien!
L’événement Fête de la musique Cossé-le-Vivien Cossé-le-Vivien a été mis à jour le 2026-06-08 par SUD MAYENNE
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