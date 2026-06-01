Cossé-le-Vivien

Fête de la musique Cossé-le-Vivien

Bourg Cossé-le-Vivien Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Fête de la Musique à Cossé-le-Vivien !

La fête de la musique aura lieu le vendredi 19 juin, à partir de 19h, dans le bourg de Cossé-le-Vivien !

Toujours en partenariat avec les commerçants de la commune et avec de nombreux artistes présents !

Plus d’informations à venir… .

Bourg Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 98 80 24

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English :

Fête de la Musique at Cossé-le-Vivien!

L’événement Fête de la musique Cossé-le-Vivien Cossé-le-Vivien a été mis à jour le 2026-06-08 par SUD MAYENNE