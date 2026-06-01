Les Raisins de la colère Théâtre de verdure Cossé-le-Vivien dimanche 28 juin 2026.

Cossé-le-Vivien

Les Raisins de la colère

Théâtre de verdure Rue de Bretagne Cossé-le-Vivien Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 22:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28 2026-06-30 2026-07-03 2026-07-04

Découvrez la pièce de théâtre Les Raisins de la colère de John Steinbeck interprété par les troupes de St Quentin les Anges et Cossé-le-Vivien !

Pièce de théâtre nocturne en plein air du 27 juin au 04 juillet 2026 au théâtre de verdure dans le jardin public de Cossé-le-Vivien

Esprit guinguette avant le spectacle avec concert, buvette, planches apéro et foodtruck (sur réservation) dès 19h30 !

Repas Foodtruck sur réservation Le repas doit être réservé et réglé en amont, directement via l’option Repas Foodtruck après avoir cliqué sur Commander lorsque vous aurez sélectionnez la date et le nombre de billet.

Prix du repas 8€

17€ adulte 10€ enfant (-12ans)

Renseignements 07 81 78 51 32 .

Théâtre de verdure Rue de Bretagne Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 7 81 78 51 32

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English :

Discover the play The Grapes of Wrath by John Steinbeck performed by the St Quentin les Anges and Cossé-le-Vivien troupes!

L’événement Les Raisins de la colère Cossé-le-Vivien a été mis à jour le 2026-06-08 par SUD MAYENNE