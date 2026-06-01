Fête de la musique Place du château Courson-les-Carrières

Courson-les-Carrières

Fête de la musique

Place du château Place du Château Courson-les-Carrières Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 11:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Organisée par l’La Clique, la Fête de la Musique vous donne rendez-vous place du Château à partir de 11h00.

Profitez d’une journée festive avec de nombreuses animations pour toute la famille, dont une structure gonflable et diverses activités dédiées aux enfants.

La fête se poursuivra en soirée avec une ambiance musicale assurée par des DJ’s, qui vous feront danser sur les plus grands succès des années 80, 90 et 2000.

Venez nombreux partager ce moment convivial et festif ! .

Place du château Place du Château Courson-les-Carrières 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 41 59 53 mairie.coursonlescarrieres@wanadoo.fr

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Courson-les-Carrières a été mis à jour le 2026-06-12 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !