Fête de la musique

Salle de l’Etendoir Couze-et-Saint-Front Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

A l’occasion de la fête de la musique, l’Amicale laïque de Couze proposera des grillades, des boissons et des crêpes. La soirée sera animée par un DJ. .

Salle de l’Etendoir Couze-et-Saint-Front 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine sandrinegrellety0@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Couze-et-Saint-Front a été mis à jour le 2026-03-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides