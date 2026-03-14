Fête de la musique Couze-et-Saint-Front
Fête de la musique Couze-et-Saint-Front vendredi 12 juin 2026.
Fête de la musique
Salle de l’Etendoir Couze-et-Saint-Front Dordogne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
A l’occasion de la fête de la musique, l’Amicale laïque de Couze proposera des grillades, des boissons et des crêpes. La soirée sera animée par un DJ. .
Salle de l’Etendoir Couze-et-Saint-Front 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine sandrinegrellety0@gmail.com
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Couze-et-Saint-Front a été mis à jour le 2026-03-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides