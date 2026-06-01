Fête de la musique Dachstein
Fête de la musique Dachstein vendredi 19 juin 2026.
Dachstein
Fête de la musique
14 rue de la Mairie Dachstein Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-06-19 23:30:00
Date(s) :
2026-06-19
Célébrez la musique à Dachstein avec une scène ouverte en extérieur, ambiance festive et conviviale.
Rendez-vous à Dachstein, dans un lieu convivial en extérieur pour profiter du début de l’été !
Avec une scène ouverte, plusieurs artistes locaux vous montrerons leurs talents. .
14 rue de la Mairie Dachstein 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 36 92 96 66 p.fritsch@dachstein.fr
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English :
Celebrate music in Dachstein with a festive outdoor stage.
L’événement Fête de la musique Dachstein a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig
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