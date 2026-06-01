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Fête de la musique Dachstein

Fête de la musique Dachstein vendredi 19 juin 2026.

Adresse : 14 rue de la Mairie

Ville : 67120 Dachstein

Département : Bas-Rhin

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Dachstein

Fête de la musique

14 rue de la Mairie Dachstein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-06-19 23:30:00

Date(s) :
2026-06-19

Célébrez la musique à Dachstein avec une scène ouverte en extérieur, ambiance festive et conviviale.
Rendez-vous à Dachstein, dans un lieu convivial en extérieur pour profiter du début de l’été !
Avec une scène ouverte, plusieurs artistes locaux vous montrerons leurs talents.   .

14 rue de la Mairie Dachstein 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 36 92 96 66  p.fritsch@dachstein.fr

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English :

Celebrate music in Dachstein with a festive outdoor stage.

L’événement Fête de la musique Dachstein a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig

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