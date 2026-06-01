Dachstein

Fête de la musique

14 rue de la Mairie Dachstein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-19 18:00:00

fin : 2026-06-19 23:30:00

Date(s) :

2026-06-19

Célébrez la musique à Dachstein avec une scène ouverte en extérieur, ambiance festive et conviviale.

Rendez-vous à Dachstein, dans un lieu convivial en extérieur pour profiter du début de l’été !

Avec une scène ouverte, plusieurs artistes locaux vous montrerons leurs talents. .

14 rue de la Mairie Dachstein 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 36 92 96 66 p.fritsch@dachstein.fr

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English :

Celebrate music in Dachstein with a festive outdoor stage.

L’événement Fête de la musique Dachstein a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig