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Fête de la musique Dammarie-sur-Loing

Fête de la musique Dammarie-sur-Loing

Fête de la musique Dammarie-sur-Loing samedi 20 juin 2026.

Adresse : Place de l'église

Ville : 45230 Dammarie-sur-Loing

Département : Loiret

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif : 20 20 20 Tarif de base plein tarif

Dammarie-sur-Loing

Fête de la musique

Place de l’église Dammarie-sur-Loing Loiret

Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Fête de la musique
Fête de la musique et karaoké. Repas un verre de sangria + paëlla royale 20€ pour adultes. Pour les enfants paëlla et glace 12,50€. Réservation obligatoire au 02 38 90 63 35 20  .

Place de l’église Dammarie-sur-Loing 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 20 61  mairie.dammarie.loing@gmail.com

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Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Dammarie-sur-Loing a été mis à jour le 2026-06-05 par OT GATINAIS SUD

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