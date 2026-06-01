Fête de la musique de Montélier Jardin Sémaphore Montélier vendredi 19 juin 2026.

Montélier

Fête de la musique de Montélier

Jardin Sémaphore 150 chemin de Loches Montélier Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Vous allez voyager

Dia Kan, percussions africaines et découverte de leur spectacle mêlant chant, danse et percussions.

Sangre flamenca l a température va monter encore d’un cran avec leur répertoire Gypsy.

Les Littles ambiance 100% Beatles.

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Jardin Sémaphore 150 chemin de Loches Montélier 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 93 93

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English :

You’ll travel:

Dia Kan, African percussion and the discovery of their show combining song, dance and percussion.

Sangre flamenca: the temperature will be turned up a notch with their Gypsy repertoire.

Les Littles: 100% Beatles atmosphere.

L’événement Fête de la musique de Montélier Montélier a été mis à jour le 2026-06-05 par Valence Romans Tourisme