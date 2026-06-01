Fête de la musique de Montélier Jardin Sémaphore Montélier
Fête de la musique de Montélier Jardin Sémaphore Montélier vendredi 19 juin 2026.
Montélier
Fête de la musique de Montélier
Jardin Sémaphore 150 chemin de Loches Montélier Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Vous allez voyager
Dia Kan, percussions africaines et découverte de leur spectacle mêlant chant, danse et percussions.
Sangre flamenca l a température va monter encore d’un cran avec leur répertoire Gypsy.
Les Littles ambiance 100% Beatles.
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Jardin Sémaphore 150 chemin de Loches Montélier 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 93 93
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English :
You’ll travel:
Dia Kan, African percussion and the discovery of their show combining song, dance and percussion.
Sangre flamenca: the temperature will be turned up a notch with their Gypsy repertoire.
Les Littles: 100% Beatles atmosphere.
L’événement Fête de la musique de Montélier Montélier a été mis à jour le 2026-06-05 par Valence Romans Tourisme
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