Gundershoffen

Fête de la musique des Sadelschlepper

Rue d’Alsace Gundershoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Venez célébrer la fête de la musique en dansant le country ambiance cowboys et danse en ligne.

Venez célébrer la fête de la musique en dansant le country ! Ambiance cowboys et danse en ligne garantie ! 0 .

Rue d’Alsace Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 91 03 sadelschlepper@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and celebrate the music festival with country dancing: cowboy atmosphere and line dancing.

L’événement Fête de la musique des Sadelschlepper Gundershoffen a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme de l’Alsace Verte