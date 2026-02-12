Fête de la Musique Échauffour
Fête de la Musique Échauffour samedi 20 juin 2026.
Fête de la Musique
Ancien stade d’Echauffour Échauffour Orne
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20
2026-06-20
Echauffour va vivre au rythme de la musique. A partir de 18h.
Un groupe de Caen viendra jouer lors de cet évènement. .
Ancien stade d’Echauffour Échauffour 61370 Orne Normandie +33 6 46 58 34 53 cdf.echauffour@gmail.com
