Soirée jambon grillé Échauffour
Soirée jambon grillé Échauffour samedi 18 juillet 2026.
Soirée jambon grillé
Salle Amazone Échauffour Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Soirée dansante organisée par le Comité des Fêtes d’Echauffour.
> Réservation obligatoire .
Salle Amazone Échauffour 61370 Orne Normandie +33 6 46 58 34 53 cdf.echauffour@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée jambon grillé
L’événement Soirée jambon grillé Échauffour a été mis à jour le 2026-02-17 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault