Foire à tout et Marché artisanal nocturne Échauffour

Foire à tout et Marché artisanal nocturne

Ancien stade d’Echauffour Échauffour Orne

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20

Foire à tout et marché artisanal nocturne sur l’ancien stade de football, à partir de 18h.

Restauration et buvette.

> Foire à tout 1 € le mètre

> Marché artisanal SUR INSCRIPTION 5 € le stand .

Ancien stade d’Echauffour Échauffour 61370 Orne Normandie +33 6 46 58 34 53 cdf.echauffour@gmail.com

