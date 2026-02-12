Foire à tout et Marché artisanal nocturne Échauffour
Foire à tout et Marché artisanal nocturne Échauffour samedi 20 juin 2026.
Foire à tout et Marché artisanal nocturne
Ancien stade d’Echauffour Échauffour Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Foire à tout et marché artisanal nocturne sur l’ancien stade de football, à partir de 18h.
Restauration et buvette.
> Foire à tout 1 € le mètre
> Marché artisanal SUR INSCRIPTION 5 € le stand .
Ancien stade d’Echauffour Échauffour 61370 Orne Normandie +33 6 46 58 34 53 cdf.echauffour@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Foire à tout et Marché artisanal nocturne
L’événement Foire à tout et Marché artisanal nocturne Échauffour a été mis à jour le 2026-02-12 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault