FETE DE LA MUSIQUE ÉCLUSE ÉLECTRONIQUE Toulouse
FETE DE LA MUSIQUE ÉCLUSE ÉLECTRONIQUE Toulouse dimanche 21 juin 2026.
Toulouse
FETE DE LA MUSIQUE ÉCLUSE ÉLECTRONIQUE
2 Impasse du Pont Saint-Michel Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 16:00:00
fin : 2026-06-21 00:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Fêtez la musique en bord de Garonne avec Dj Set !
Au programme
7 artistes Pain Bénit
Retrouvez l’intégralité du programme de la Fête de la Musique sur le site officiel du gouvernement https://fetedelamusique.culture.gouv.fr .
2 Impasse du Pont Saint-Michel Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Celebrate music along the Garonne with a DJ set!
L’événement FETE DE LA MUSIQUE ÉCLUSE ÉLECTRONIQUE Toulouse a été mis à jour le 2026-06-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- Concert, Chapelle des Carmélites, Toulouse 15 juin 2026
- JEAN DANS LA SALLE CASINO – BARRIERE Toulouse 16 juin 2026
- Comment parler de mon handicap ? (réservé aux personnes en situation de handicap), Toulouse – DT HAUTE GARONNE, Toulouse 16 juin 2026
- « RESSAC » D’ANTONE ARRIO, Théâtre Jules Julien, Toulouse 16 juin 2026
- « ZONE SÉCURISÉE » D’ANTONIN MUTI, Théâtre Jules Julien, Toulouse 16 juin 2026