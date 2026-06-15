FETE DE LA MUSIQUE ÉCLUSE ÉLECTRONIQUE Toulouse dimanche 21 juin 2026.

Toulouse

FETE DE LA MUSIQUE ÉCLUSE ÉLECTRONIQUE

2 Impasse du Pont Saint-Michel Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 16:00:00

fin : 2026-06-21 00:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Fêtez la musique en bord de Garonne avec Dj Set !

Au programme

7 artistes Pain Bénit

Retrouvez l’intégralité du programme de la Fête de la Musique sur le site officiel du gouvernement https://fetedelamusique.culture.gouv.fr .

2 Impasse du Pont Saint-Michel Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Celebrate music along the Garonne with a DJ set!

L’événement FETE DE LA MUSIQUE ÉCLUSE ÉLECTRONIQUE Toulouse a été mis à jour le 2026-06-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE