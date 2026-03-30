Fête de la musique et Saint-Jean à Dienville

Port Dienville Dienville Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20 23:59:00

Date(s) :

2026-06-20

Venez célébrer la fête de la musique et la Saint-Jean à Dienville !

À cette occasion, de nombreuses animations vous seront proposées par la FLAM tout au long de la journée

– 14h-00h Marché d’artisanat avec producteurs et créateurs le long du bassin, situé à l’arrière des immeubles du port

– 15h-17h Balades en calèche avec Chant’équi

– 16h-00h Fête de la musique

– 20h Feu de la Saint-Jean

– 20h-2h Concert de Magic Tempo

– 20h-2h Buvette

– 22h Petit feu d’artifice tiré depuis la digue du port

#fetedelamusique2026 .

Port Dienville Dienville 10500 Aube Grand Est +33 6 73 79 42 06 festiviteslacamance@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête de la musique et Saint-Jean à Dienville Dienville a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne