Fête de la musique et Saint-Jean à Dienville Dienville
Fête de la musique et Saint-Jean à Dienville Dienville samedi 20 juin 2026.
Fête de la musique et Saint-Jean à Dienville
Port Dienville Dienville Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20 23:59:00
Date(s) :
2026-06-20
Venez célébrer la fête de la musique et la Saint-Jean à Dienville !
À cette occasion, de nombreuses animations vous seront proposées par la FLAM tout au long de la journée
– 14h-00h Marché d’artisanat avec producteurs et créateurs le long du bassin, situé à l’arrière des immeubles du port
– 15h-17h Balades en calèche avec Chant’équi
– 16h-00h Fête de la musique
– 20h Feu de la Saint-Jean
– 20h-2h Concert de Magic Tempo
– 20h-2h Buvette
– 22h Petit feu d’artifice tiré depuis la digue du port
#fetedelamusique2026 .
Port Dienville Dienville 10500 Aube Grand Est +33 6 73 79 42 06 festiviteslacamance@gmail.com
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English :
L’événement Fête de la musique et Saint-Jean à Dienville Dienville a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne
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