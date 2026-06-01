Fête de la musique et sardinade à Saint Henri Marseille 16e Arrondissement dimanche 21 juin 2026.

Marseille 16e Arrondissement

Fête de la musique et sardinade à Saint Henri

Dimanche 21 juin 2026 à partir de 18h30. Place Raphel Saint Henri Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:30:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Une grande soirée populaire à Saint-Henri !

La Mairie des 15/16 célèbre la Fête de la Musique avec une grande soirée populaire à Saint-Henri mêlant concerts, animations musicales et sardinade offerte au public. .

Place Raphel Saint Henri Marseille 16e Arrondissement 13016 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 60 40

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English :

A great community event in Saint-Henri!

L’événement Fête de la musique et sardinade à Saint Henri Marseille 16e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille