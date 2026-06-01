Fête de la musique et sardinade à Saint Henri Marseille 16e Arrondissement
Fête de la musique et sardinade à Saint Henri Marseille 16e Arrondissement dimanche 21 juin 2026.
Marseille 16e Arrondissement
Fête de la musique et sardinade à Saint Henri
Dimanche 21 juin 2026 à partir de 18h30. Place Raphel Saint Henri Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:30:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Une grande soirée populaire à Saint-Henri !
La Mairie des 15/16 célèbre la Fête de la Musique avec une grande soirée populaire à Saint-Henri mêlant concerts, animations musicales et sardinade offerte au public. .
Place Raphel Saint Henri Marseille 16e Arrondissement 13016 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 60 40
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English :
A great community event in Saint-Henri!
L’événement Fête de la musique et sardinade à Saint Henri Marseille 16e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille
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