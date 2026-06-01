Fontès

FÊTE DE LA MUSIQUE

Boulevard de la République Fontès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Une journée culturelle et musicale proposée par le Volcan Fontesol et Les Amis du Spectacle

Les associations Le Volcan Fontésol et Les Amis du Spectacle organisent sur la place du village la Fête de la Musique.

Au programme

11h vernissage de l’exposition anglais, dessin, couture à la médiathèque

17h30 ouverture de la fête avec Bleu Totem (fifres et tambours traditionnels)

18h spectacles (théâtre, danse, chorale, école de musique, démonstration de kung-fu, école de musique)

20h apéritif de bienvenue

20h30 repas (sur réservation) puis soirée dansante avec DJ

Merci d’apporter vos couverts. .

Boulevard de la République Fontès 34320 Hérault Occitanie +33 7 83 00 13 63

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English :

A day of culture and music presented by Volcan Fontesol and Les Amis du Spectacle

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Fontès a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OT DU CLERMONTAIS