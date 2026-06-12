Fête de la musique Place de la Bascule Gavray-sur-Sienne vendredi 19 juin 2026.

Gavray-sur-Sienne

Fête de la musique

Place de la Bascule Gavray Gavray-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Fête de la musique à Gavray-sur-Sienne. Entrée gratuite. .

Place de la Bascule Gavray Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-06-09 par Coutances Tourisme