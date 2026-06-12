Fête de la musique Place de la Bascule Gavray-sur-Sienne
Fête de la musique Place de la Bascule Gavray-sur-Sienne vendredi 19 juin 2026.
Gavray-sur-Sienne
Fête de la musique
Place de la Bascule Gavray Gavray-sur-Sienne Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Fête de la musique à Gavray-sur-Sienne. Entrée gratuite. .
Place de la Bascule Gavray Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-06-09 par Coutances Tourisme
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