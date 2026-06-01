Fête de la musique Guémené-Penfao samedi 20 juin 2026.

Guémené-Penfao

Fête de la musique

Centre bourg Guémené-Penfao Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

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Centre bourg Guémené-Penfao 44290 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 86 58 alf.liliane@wanadoo.fr

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English :

L’événement Fête de la musique Guémené-Penfao a été mis à jour le 2026-06-16 par ADT44