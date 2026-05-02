Gundershoffen

Fête de la musique

1 chemin de la Scierie Gundershoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

La Mironde organise sa fête de la musique ! Rendez-vous au Moulin Kugler pour une soirée de musique, danse, et bal.

La Mironde organise sa fête de la musique ! Rendez-vous au Moulin Kugler pour une soirée de musique, danse, et bal. 0 .

1 chemin de la Scierie Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 91 03 contact@lamironde.fr

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English :

La Mironde organizes its fête de la musique! Join us at the Moulin Kugler for an evening of music, dance and dancing.

L’événement Fête de la musique Gundershoffen a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme de l’Alsace Verte