Beaune

Fête de la Musique Hôtel voco Beaune

3 rue du Moulin Noizé Beaune Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20 23:59:00

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la Musique à Beaune Concert live avec Sunday Outlaws

Le voco Beaune Cité des Vins vous invite à célébrer la Fête de la Musique lors d’une soirée concert le samedi 20 juin à partir de 19h00.

Pour l’occasion, le groupe Sunday Outlaws se produira en live avec un répertoire pop rock dans une ambiance conviviale et estivale.

Que vous soyez de Beaune, de Bourgogne ou simplement de passage dans la région, venez profiter d’une soirée musicale au sein du voco Beaune, entre amis ou en famille.

• Samedi 20 juin 2026

• À partir de 19h00

• voco Beaune Cité des Vins

• Concert live gratuit

Renseignements et réservations

03 73 64 20 22

restaurant@monaka-restaurant.com .

3 rue du Moulin Noizé Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 64 20 20 commercial@vbeaune.com

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English : Fête de la Musique Hôtel voco Beaune

L’événement Fête de la Musique Hôtel voco Beaune Beaune a été mis à jour le 2026-06-09 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)