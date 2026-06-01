Fête de la musique La Celle-Dunoise dimanche 21 juin 2026.

La Celle-Dunoise

Fête de la musique

2 rue des pradelles La Celle-Dunoise Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 17:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Dimanche 21 Juin dès 17h.

La fête de la musique à l’Auberge des Pêcheurs.

Avec

Evil Seagull

The Gommettes

Rod et Son Piano, et des autres.

Participation Libre

Restaurant avec toute notre carte disponible

Pas besoin de réserver pour le 21 au soir.

Infos: 05 55 89 02 45 .

2 rue des pradelles La Celle-Dunoise 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 02 45

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique La Celle-Dunoise a été mis à jour le 2026-06-11 par Creuse Tourisme