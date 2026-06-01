Fête de la musique La Peyratte Stade Municipal La Peyratte

La Peyratte

Fête de la musique La Peyratte

Stade Municipal Rue du Stade La Peyratte Deux-Sèvres

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27 02:00:00

Date(s) :

2026-06-27

L’association des parents d’élèves de La Peyratte organise sa fête de la musique le samedi 27 juin de 19h à 2h du matin.

Deux groupes de musique joueront pour vous ambiancer, et vous faire danser !

Au programme Papa soul Club et Duarig’s.

Buvette et restauration sur place (en quantité limitée).

Réservation conseillée pour les plateaux apéro et les repas. .

Stade Municipal Rue du Stade La Peyratte 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 70 54 36 ape.lapeyratte@gmail.com

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English : Fête de la musique La Peyratte

L’événement Fête de la musique La Peyratte La Peyratte a été mis à jour le 2026-06-05 par CC Parthenay Gâtine