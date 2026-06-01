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Fête de la musique La Peyratte Stade Municipal La Peyratte

Fête de la musique La Peyratte Stade Municipal La Peyratte

Fête de la musique La Peyratte Stade Municipal La Peyratte samedi 27 juin 2026.

Lieu : Stade Municipal

Adresse : Rue du Stade

Ville : 79200 La Peyratte

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 7 7 Tarif de base plein tarif

La Peyratte

Fête de la musique La Peyratte

Stade Municipal Rue du Stade La Peyratte Deux-Sèvres

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27 02:00:00

Date(s) :
2026-06-27

L’association des parents d’élèves de La Peyratte organise sa fête de la musique le samedi 27 juin de 19h à 2h du matin.

Deux groupes de musique joueront pour vous ambiancer, et vous faire danser !
Au programme Papa soul Club et Duarig’s.

Buvette et restauration sur place (en quantité limitée).
Réservation conseillée pour les plateaux apéro et les repas.   .

Stade Municipal Rue du Stade La Peyratte 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 70 54 36  ape.lapeyratte@gmail.com

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English : Fête de la musique La Peyratte

L’événement Fête de la musique La Peyratte La Peyratte a été mis à jour le 2026-06-05 par CC Parthenay Gâtine

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