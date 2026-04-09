Visite commentée de la carrière du Pont L’Homme et la pierre Place des Marronniers La Peyratte
Visite commentée de la carrière du Pont L’Homme et la pierre Place des Marronniers La Peyratte lundi 6 juillet 2026.
La Peyratte
Visite commentée de la carrière du Pont L’Homme et la pierre
Place des Marronniers Carrière CMGO La Peyratte Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 10:00:00
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-07-06
Visite du site industriel, ouvert après la Seconde Guerre mondiale par la famille Rambaud, par un technicien de l’entreprise Nexstone Grand Ouest. .
Place des Marronniers Carrière CMGO La Peyratte 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 13 86 contact@lhommeetlapierre.com
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English : Visite commentée de la carrière du Pont L’Homme et la pierre
L’événement Visite commentée de la carrière du Pont L’Homme et la pierre La Peyratte a été mis à jour le 2026-04-09 par CC Parthenay Gâtine
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