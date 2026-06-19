Fête de la Musique La Voie est libre de l’Été Marseillais La Corniche Marseille 7e Arrondissement

Marseille 7e Arrondissement

Fête de la Musique La Voie est libre de l’Été Marseillais

Dimanche 21 juin 2026 de 17h à 23h. La Corniche Corniche Président John Fitzgerald Kennedy Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 17:00:00

fin : 2026-06-21 23:00:00

Date(s) :

2026-06-21

La Voie est libre profitez de la Corniche piétonnisée en nocturne et en musique pour cette édition unique !

La Corniche s’offre à vous !



La Fête de la Musique transforme la Corniche marseillaise en une scène à ciel ouvert. Coup d’envoi de l’Été Marseillais, cet événement marque le début d’une saison au rythme du soleil, des sourires et de la culture partagée



Une édition nocturne

La Voie est Libre de ce dimanche 21 juin adapte ses horaires pour profiter pleinement de la Fête de la Musique en plus de ses animations traditionnelles. Rendez-vous de 17h à 23h !



De la rue Capitaine Dessemond au parc Talabot, libérez-vous du trafic et laissez-vous porter par les rythmes de l’été. Sur ce magnifique balcon sur la mer, La Corniche vibrera au son de styles musicaux variés pour une fête familiale accessible à tous.



Au programme



– Concerts et déambulations musicales

– Ateliers conviviaux

– Restauration sur place

– Animations familiales



Un rendez-vous gratuit et riche en surprises !



Cinq scènes réparties tout au long du parcours, avec des ambiances différentes pour rassembler tous les publics



► SCÈNE LATINO MÉMORIAL DES POILUS D’ORIENT



17h–18h Flamenco Juan Luis Fernandez

18h–19h Cumbia Pablo Espinoza

19h–20h Salsa Pablo & Cuarteto Cubano

20h–21h15 Rumba -Tekameli & Friends

21h15–23h Shatta Dj Lina



► SCÈNE URBAINE TRAVERSE CLASTRIER



17h–19h Battle de danse + Cypher

19h–19h20 Rap -Thabiti

19h20–19h40 Rap Le Bigs

19h40–20h Rap Hiitch

20h–20h20 Rap -Yacer

20h20–20h40 Rap HT

21h–23h Hip Hop Dj Djel de la Fonky Family



► SCÈNE HITS MACHINE PLAGE DU PROPHÈTE

TUBES DES ANNÉES 90 2000



17h–18h Eau Vive

18h–19h30 Trackworks

19h30–21h Dj Soon

21h–23h Claudia BB



► SCÈNE ÉLECTRO PARKING PROPHÈTE



17h–18h30 Groovy House Oyster Catcher

18h30–20h House Techno Nico Boudou

20h–21h30 House Dub Striker X Théo Le Van (Hybrid Set)

21h30–23h Deep House M Town Collectif



► SCÈNE DISCO HÉLICE



17h–19h Soul Train Roller Disco Pola Facette

19h-20h30 Disco Funk Mr Valero

20h30–21h15 Funk West Coast Mofak

21h–23h Dj Kheops du Groupe Iam .

La Corniche Corniche Président John Fitzgerald Kennedy Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

La Voie est libre: enjoy the pedestrianized Corniche at night, with music, for this unique edition!

L’événement Fête de la Musique La Voie est libre de l’Été Marseillais Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille