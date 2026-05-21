Le Cloître-Saint-Thégonnec

Fête de la musique

en extérieur Le Cloître-Saint-Thégonnec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

La Chorale A Capelleo ouvrira la fête de la musique au Cloître par un concert à l’église dès 17h. A 19h se succèderont DJ Yogi, la chorale Les Voix du Cragou, le slameur Iohanan. la soirée se terminera par un bal jazz avec Dardoup Swing.

Buvette et petite restauration sur place .

en extérieur Le Cloître-Saint-Thégonnec 29410 Finistère Bretagne +33 2 98 79 70 36

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English :

L’événement Fête de la musique Le Cloître-Saint-Thégonnec a été mis à jour le 2026-05-21 par OT BAIE DE MORLAIX