Fête de la musique Le Cloître-Saint-Thégonnec
Fête de la musique Le Cloître-Saint-Thégonnec samedi 13 juin 2026.
Le Cloître-Saint-Thégonnec
Fête de la musique
en extérieur Le Cloître-Saint-Thégonnec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
La Chorale A Capelleo ouvrira la fête de la musique au Cloître par un concert à l’église dès 17h. A 19h se succèderont DJ Yogi, la chorale Les Voix du Cragou, le slameur Iohanan. la soirée se terminera par un bal jazz avec Dardoup Swing.
Buvette et petite restauration sur place .
en extérieur Le Cloître-Saint-Thégonnec 29410 Finistère Bretagne +33 2 98 79 70 36
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English :
L’événement Fête de la musique Le Cloître-Saint-Thégonnec a été mis à jour le 2026-05-21 par OT BAIE DE MORLAIX
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