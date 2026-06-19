FÊTE DE LA MUSIQUE HALLE Le Fousseret vendredi 19 juin 2026.

Le Fousseret

FÊTE DE LA MUSIQUE

HALLE 12 Place de la Halle Le Fousseret Haute-Garonne

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Vendredi 19 juin, prépare-toi à une soirée 100% ambiance, 0% repos

Repas animé à partir de 20h avec une ambiance cosmique ✨

Suivi de DJ COYO aux platines pour te faire danser jusqu’au bout de la nuit

prépare tes meilleurs moves !

⚠️ Attention les retardataires

Dernier délai pour réserver → Mardi 16 juin 16 .

HALLE 12 Place de la Halle Le Fousseret 31430 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Friday, June 19—get ready for a night that’s 100% fun and 0% rest

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Le Fousseret a été mis à jour le 2026-06-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE