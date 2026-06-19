FÊTE DE LA MUSIQUE HALLE Le Fousseret
FÊTE DE LA MUSIQUE HALLE Le Fousseret vendredi 19 juin 2026.
Le Fousseret
FÊTE DE LA MUSIQUE
HALLE 12 Place de la Halle Le Fousseret Haute-Garonne
Tarif : 16 – 16 – EUR
16
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Vendredi 19 juin, prépare-toi à une soirée 100% ambiance, 0% repos
Repas animé à partir de 20h avec une ambiance cosmique ✨
Suivi de DJ COYO aux platines pour te faire danser jusqu’au bout de la nuit
prépare tes meilleurs moves !
⚠️ Attention les retardataires
Dernier délai pour réserver → Mardi 16 juin 16 .
HALLE 12 Place de la Halle Le Fousseret 31430 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Friday, June 19—get ready for a night that’s 100% fun and 0% rest
L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Le Fousseret a été mis à jour le 2026-06-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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