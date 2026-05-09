Marmande

Fête de la Musique

En Ville Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

La musique s’invite dans les rues du centre-ville de Marmande samedi 20 juin ! À l’occasion de la Fête de la musique, le centre-ville vibrera au rythme des concerts, des animations et des ambiances musicales pour célébrer ensemble le début de l’été.

La musique s’invite dans les rues du centre-ville de Marmande samedi 20 juin ! À l’occasion de la Fête de la musique, le centre-ville vibrera au rythme des concerts, des animations et des ambiances musicales pour célébrer ensemble le début de l’été. .

En Ville Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

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English : Fête de la Musique

Music takes to the streets of downtown Marmande on Saturday June 20! For the Fête de la Musique, the city center will be buzzing with concerts, entertainment and musical ambiences to celebrate the start of summer.

L’événement Fête de la Musique Marmande a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Val de Garonne