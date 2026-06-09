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Fête de la musique Médiathèque Aragon Médiathèque Aragon Le Mans

Fête de la musique Médiathèque Aragon Médiathèque Aragon Le Mans samedi 20 juin 2026.

Lieu : Médiathèque Aragon

Adresse : 54 Rue du Port

Ville : 72000 Le Mans

Département : Sarthe

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Le Mans

Fête de la musique Médiathèque Aragon

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 15:00:00
fin : 2026-06-20 17:30:00

Date(s) :
2026-06-20

Musique
Venez découvrir les talents du Conservatoire ! Les élèves feront vibrer tout l’après-midi les différents espaces de la médiathèque Aragon !

15h Les petits cuivres Espace périodiques
15h30 Quatuor de cors Espace romans
16h L’Orchestre à Cordes Junior & l’univers de Miyazaki Espace exposition
17h Trio Espace musique

15h Aragon
Tout public   .

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire  

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English :

L’événement Fête de la musique Médiathèque Aragon Le Mans a été mis à jour le 2026-06-02 par CDT72

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