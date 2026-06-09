Fête de la musique Médiathèque Aragon Médiathèque Aragon Le Mans
Fête de la musique Médiathèque Aragon Médiathèque Aragon Le Mans samedi 20 juin 2026.
Le Mans
Fête de la musique Médiathèque Aragon
Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 15:00:00
fin : 2026-06-20 17:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Musique
Venez découvrir les talents du Conservatoire ! Les élèves feront vibrer tout l’après-midi les différents espaces de la médiathèque Aragon !
15h Les petits cuivres Espace périodiques
15h30 Quatuor de cors Espace romans
16h L’Orchestre à Cordes Junior & l’univers de Miyazaki Espace exposition
17h Trio Espace musique
15h Aragon
Tout public .
Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
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English :
L’événement Fête de la musique Médiathèque Aragon Le Mans a été mis à jour le 2026-06-02 par CDT72
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