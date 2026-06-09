Fête de la musique Médiathèque Aragon Médiathèque Aragon Le Mans

Le Mans

Fête de la musique Médiathèque Aragon

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 15:00:00

fin : 2026-06-20 17:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Musique

Venez découvrir les talents du Conservatoire ! Les élèves feront vibrer tout l’après-midi les différents espaces de la médiathèque Aragon !

15h Les petits cuivres Espace périodiques

15h30 Quatuor de cors Espace romans

16h L’Orchestre à Cordes Junior & l’univers de Miyazaki Espace exposition

17h Trio Espace musique

15h Aragon

Tout public .

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

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English :

L’événement Fête de la musique Médiathèque Aragon Le Mans a été mis à jour le 2026-06-02 par CDT72