Fête de la musique Montignac-Lascaux
Fête de la musique Montignac-Lascaux dimanche 21 juin 2026.
Montignac-Lascaux
Fête de la musique
Centre ville Montignac-Lascaux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
19h. Ambiance festive au cœur de Montignac-Lascaux. Vous pourrez déambuler pour découvrir les groupes de musique de divers styles. Animation foraine place de l’église. Gratuit
Venez profiter d’une ambiance festive au cœur de Montignac-Lascaux à l’occasion de la fête de la musique.
Vous pourrez déambuler pour découvrir les groupes de musique de divers styles dès 19h.
Animation foraine place de l’église. .
Centre ville Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 72 00
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English : Fête de la musique
19h. Festive atmosphere in the heart of Montignac-Lascaux. Stroll around and discover a variety of musical groups. Fairground entertainment on church square. Free
L’événement Fête de la musique Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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