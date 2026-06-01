Montignac-Lascaux

Fête de la musique

Centre ville Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 19:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

19h. Ambiance festive au cœur de Montignac-Lascaux. Vous pourrez déambuler pour découvrir les groupes de musique de divers styles. Animation foraine place de l’église. Gratuit

Venez profiter d’une ambiance festive au cœur de Montignac-Lascaux à l’occasion de la fête de la musique.

Vous pourrez déambuler pour découvrir les groupes de musique de divers styles dès 19h.

Animation foraine place de l’église. .

Centre ville Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 72 00

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English : Fête de la musique

19h. Festive atmosphere in the heart of Montignac-Lascaux. Stroll around and discover a variety of musical groups. Fairground entertainment on church square. Free

L’événement Fête de la musique Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère