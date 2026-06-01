Fête de la Musique Montivilliers
Fête de la Musique Montivilliers vendredi 19 juin 2026.
Montivilliers
Fête de la Musique
Montivilliers Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-19
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-19
Montivilliers fête la musique !
Un programme musical et festif vous attend les 19, 20 et 21 juin 2026 dans les rues de Montivilliers.
Vendredi 19 juin 2026 Monti’Marché d’Eté avec animation musicale de 17h à 22h Centre-ville et Les Hallettes
Samedi 20 juin 2026 Scène musicale proposée par les Enseignes de Monti et restauration sur place avec foodtrucks de 15h à 23h Cour Saint-Philibert
Dimanche 21 juin 2026 Concerts acoustiques de 15h à 18h Abbaye de Montivilliers
Nous vous attendons nombreux ! .
Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 28 15
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English : Fête de la Musique
L’événement Fête de la Musique Montivilliers a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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