Montivilliers

Fête de la Musique

Montivilliers Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-19

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-19

Montivilliers fête la musique !

Un programme musical et festif vous attend les 19, 20 et 21 juin 2026 dans les rues de Montivilliers.

Vendredi 19 juin 2026 Monti’Marché d’Eté avec animation musicale de 17h à 22h Centre-ville et Les Hallettes

Samedi 20 juin 2026 Scène musicale proposée par les Enseignes de Monti et restauration sur place avec foodtrucks de 15h à 23h Cour Saint-Philibert

Dimanche 21 juin 2026 Concerts acoustiques de 15h à 18h Abbaye de Montivilliers

Nous vous attendons nombreux ! .

Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 28 15

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English : Fête de la Musique

L’événement Fête de la Musique Montivilliers a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie