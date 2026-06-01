FÊTE DE LA MUSIQUE Jardin de la Cure Mortagne-sur-Sèvre
FÊTE DE LA MUSIQUE Jardin de la Cure Mortagne-sur-Sèvre vendredi 19 juin 2026.
Mortagne-sur-Sèvre
FÊTE DE LA MUSIQUE
Jardin de la Cure 12 Place Hullin Mortagne-sur-Sèvre Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:30:00
fin : 2026-06-19 23:30:00
Date(s) :
2026-06-19
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Jardin de la Cure 12 Place Hullin Mortagne-sur-Sèvre 85290 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 65 19 42
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English :
L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Mortagne-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme du Pays de Mortagne
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