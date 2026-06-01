Fête de la musique, Musée des Augustins, Toulouse

Fête de la musique Dimanche 21 juin, 14h00 Musée des Augustins Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T14:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T14:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00

FÊTE DE LA MUSIQUE

DE 14h – 18h :

Pauses musicales par les étudiants du département Musique de l’Université Toulouse – Jean Jaurès

14h : Autour du thème de l’eau (saxo, piano, vibraphone, guitare) dans le grand cloître

16h : Musique du 17e s. (guitare, voix) en écho au « »Joueur de Luth » » de N. Tournier dans le salon vert

17h : Spécial familles ! Les musiques des films de Disney (quatuor vocal) en lien avec les chapiteaux de la sirène et des barques dans la salle romane »

Musée des Augustins 21 rue de Metz 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie https://augustins.toulouse.fr/ Le musée présente des collections de peintures et de sculptures du début du Moyen Âge aux premières années du XXe siècle. Métro : ligne A – station Esquirol, ligne B – station Carmes

Pauses musicales tout au long de l’après-midi atelier musée

mairie de Toulouse