Fête de la musique, Musée des Augustins, Toulouse
Fête de la musique, Musée des Augustins, Toulouse dimanche 21 juin 2026.
Fête de la musique Dimanche 21 juin, 14h00 Musée des Augustins Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T14:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T14:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00
FÊTE DE LA MUSIQUE
DE 14h – 18h :
Pauses musicales par les étudiants du département Musique de l’Université Toulouse – Jean Jaurès
14h : Autour du thème de l’eau (saxo, piano, vibraphone, guitare) dans le grand cloître
16h : Musique du 17e s. (guitare, voix) en écho au « »Joueur de Luth » » de N. Tournier dans le salon vert
17h : Spécial familles ! Les musiques des films de Disney (quatuor vocal) en lien avec les chapiteaux de la sirène et des barques dans la salle romane »
Musée des Augustins 21 rue de Metz 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie https://augustins.toulouse.fr/ Le musée présente des collections de peintures et de sculptures du début du Moyen Âge aux premières années du XXe siècle. Métro : ligne A – station Esquirol, ligne B – station Carmes
Pauses musicales tout au long de l’après-midi atelier musée
mairie de Toulouse
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