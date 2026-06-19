Fête de la musique L’Endroit Orthez dimanche 21 juin 2026.

Orthez

Fête de la musique

L’Endroit 15 place du Foirail Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 12:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Concert Salt N Soul

20h Concert M’Orphée

Repas sur réservation. .

L’Endroit 15 place du Foirail Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 67 14 87

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Orthez a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Coeur de Béarn