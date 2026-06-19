Fête de la musique L’Endroit Orthez
Fête de la musique L’Endroit Orthez dimanche 21 juin 2026.
Orthez
Fête de la musique
L’Endroit 15 place du Foirail Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 12:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Concert Salt N Soul
20h Concert M’Orphée
Repas sur réservation. .
L’Endroit 15 place du Foirail Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 67 14 87
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Orthez a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Coeur de Béarn
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