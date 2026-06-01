Péret

FÊTE DE LA MUSIQUE

Place Georges Clémenceau Péret Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

L’Estanquet vous invite à fêter la musique sur la place du village !

Pour l’occasion, une scène ouverte accueillera les musiciens, professionnels comme amateurs, qui souhaitent partager un moment musical et convivial. Afin de faciliter l’organisation, les participants sont invités à s’inscrire avant le 10 juin au 06 47 34 76 60 ou directement à L’Estanquet.

L’Estanquet vous invite à fêter la musique sur la place du village !

Pour l’occasion, une scène ouverte accueillera les musiciens, professionnels comme amateurs, qui souhaitent partager un moment musical et convivial. Afin de faciliter l’organisation, les participants sont invités à s’inscrire avant le 10 juin au 06 47 34 76 60 ou directement à L’Estanquet.

Côté gourmandises, il sera possible de commander une assiette apéro à l’épicerie jusqu’au vendredi midi. Des pizzas de La Felicità seront également proposées avec livraison gratuite, sans oublier les saucissons, saucisses sèches, croque-monsieur et chips disponibles à L’Estanquet.

Venez nombreux passer une belle soirée… .

Place Georges Clémenceau Péret 34800 Hérault Occitanie +33 6 47 34 76 60 lestanquetdeperet@gmail.com

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English :

L’Estanquet invites you to celebrate music in the village square!

For the occasion, an open stage will welcome musicians—both professional and amateur—who wish to share a musical and convivial moment. To help with planning, participants are asked to register by June 10 by calling 06 47 34 76 60 or directly at L’Estanquet.

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Péret a été mis à jour le 2026-06-15 par 34 OT DU CLERMONTAIS