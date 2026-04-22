Fête de la musique Peyrat-le-Château
Fête de la musique Peyrat-le-Château dimanche 21 juin 2026.
Peyrat-le-Château
Fête de la musique
Place du Champ de Foire Peyrat-le-Château Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21 23:30:00
Date(s) :
2026-06-21
Scène ouverte lors de la fête de la musique, révélez votre talent !
Inscription au 05 55 69 40 23 ou communicationpeyrat@orange.fr avant le 15 mai 2026 .
Place du Champ de Foire Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 40 23 communicationpeyrat@orange.fr
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Peyrat-le-Château a été mis à jour le 2026-04-22 par Terres de Limousin
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