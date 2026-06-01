Chauffailles

Fête de la Musique Piano-Bar Tony Kazima

32 avenue de la Gare Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Tony Kazima nous transporte en musique. Il délire avec la musique, sa capacité à être en lien avec son public et son charisme font que chaque concert est hors norme. Son énergie scénique est communicative. Il fait corps avec son instrument interprétant ses propres chansons sensationnelles et en faisant revivre les grands classiques.

On comprend, en le voyant jouer, à quel point il est habité par la musique. Il passe du blues et des standards de swing à la pop en communion avec le public !

Une version exclusive de sa chanson I’m Free dans le film La Belle Époque où il est au piano au côté de Guillaume Canet, Daniel Auteuil, Fanny Ardant, Doria Tillier, Denis Podalydès… etc.

Au Lyon Gospel Festival il chante sa chanson Let Your Soul Shine avec China Moses, fille de Dee Dee Bridgewater.

Sa musicalité est impressionnante, le public jubile, parfois en reconnaissant des clins d’œil dans un de ses medleys à notre chanson française, au classique…

Toujours du Tony pure soul. .

32 avenue de la Gare Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 77 33 02 thefarawaygallery@gmail.com

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English : Fête de la Musique Piano-Bar Tony Kazima

L’événement Fête de la Musique Piano-Bar Tony Kazima Chauffailles a été mis à jour le 2026-06-12 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais