FÊTE DE LA MUSIQUE Puissalicon
FÊTE DE LA MUSIQUE Puissalicon samedi 20 juin 2026.
Puissalicon
FÊTE DE LA MUSIQUE
5 Route des Lauriers Puissalicon Hérault
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Soirée exceptionnelle avec la toute nouvelle formation du saxophoniste Serge Casero, entouré par des musiciens essentiels du jazz. L’organiste Sébastien Falzon, directeur de la classe jazz du conservatoire de Perpignan, que l’on a pu entendre récemment avec le trompettiste Flavio Boltro. Le batteur italo-américain Michael Santanastasio, connu pour sa collaboration avec les plus grands noms du jazz
.
5 Route des Lauriers Puissalicon 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 80 41 14 projetbutterfly34@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An exceptional evening with saxophonist Serge Casero?s brand-new band, surrounded by essential jazz musicians. Organist Sébastien Falzon, director of the jazz class at the Perpignan conservatory, recently heard with trumpeter Flavio Boltro. Italian-American drummer Michael Santanastasio, known for his work with some of the biggest names in jazz
L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Puissalicon a été mis à jour le 2026-05-05 par 34 OT AVANT-MONTS
À voir aussi à Puissalicon (Hérault)
- LE TEMPS DES HISTOIRES Puissalicon 9 mai 2026
- CONFERENCE VERCINGETORIX CELUI QUI FAILLIT VAINCRE CESAR Puissalicon 13 mai 2026
- LE SENTIER GOURMAND DE SAINT- PIERRE DE SERJAC Puissalicon 16 mai 2026
- CONTES DU POTAGER PAR MATHILDE DE LAPEYRE Puissalicon 20 mai 2026
- RENCONTRE D’AUTEUR AVEC DANIELLE BELLINI Puissalicon 22 mai 2026