Fête de la musique Rouen
Fête de la musique Rouen dimanche 21 juin 2026.
Fête de la musique
Place du Général de Gaulle Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 20:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 21 juin pour venir profiter de la fête de la musique aux 4 coins de la ville !
Prêts pour une soirée inoubliable ? .
Place du Général de Gaulle Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Rouen a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de tourisme Rouen tourisme