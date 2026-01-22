Fête de la musique

Place du Général de Gaulle Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 20:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 21 juin pour venir profiter de la fête de la musique aux 4 coins de la ville !

Prêts pour une soirée inoubliable ? .

Place du Général de Gaulle Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Rouen a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de tourisme Rouen tourisme