Fête de la musique rue du Groupe Manouchian Paris 20ème (5ème édition) rue du Groupe Manouchian Paris dimanche 21 juin 2026.

16h : The Silvertones (power pop post punk)

17h15 : Electro Lobo (electro rock)

17h30 : Céline Mauge (chanson folk pop)

18h45 : Rock Autopsie (tribute Bashung / Higelin / Thiefaine)

19h45 : Ludo (rock grunge)

20h : Miss J (rock pop)

21h20 : Stef2lamort Gang (compos rock français)

22h30 : Mikui (néo soul pop)

23h30: DJ set

et toujours boire et à manger sur place avec les pizzas de notre chef pizzaiolo Andrea et barbecue merguez.

Comme cette année, la fête de la musique c’est dimanche, on vous propose une super 5ème édition : 8 groupes ou artistes varié(e)s et un DJ entre les sets !

Le dimanche 21 juin 2026

de 16h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-21T19:00:00+02:00

fin : 2026-06-21T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-21T16:00:00+02:00_2026-06-21T00:00:00+02:00

rue du Groupe Manouchian rue du Groupe Manouchian 75020 Paris

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